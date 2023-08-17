Общество 17 августа 2023, 16:53 Диетолог Бобровский заявил, что пропаганда определенного питания могла повлиять на изменение рациона у молодежи

Читать 360tv в

Пропаганда определенного типа питания и реклама тех или иных блюд могла повлиять на изменение рациона у российской молодежи. Об этом «ФедералПресс» сообщил врач-диетолог Андрей Бобровский.

Ранее Росстат выяснил, что молодые семьи стали покупать меньше молока, фруктов, хлеба, мяса, овощей.

Реклама

По словам медика, это может быть связано с тем, что молодежи удобно купить готовый фастфуд вместо того, чтобы тратить время на готовку.

«Удобство фастфуда и отсутствие времени на готовку — молодежь сейчас очень активная», — сообщил специалист.