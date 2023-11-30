Общество 30 ноября 2023, 12:33 Диетолог Бобровский: разгрузочные дни помогут похудеть до Нового года

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До Нового года остается месяц, однако и этого времени достаточно, чтобы привести себя в форму, выразил уверенность диетолог Андрей Бобровский. В беседе с «ФедералПресс» он рассказал, как сбросить лишний вес без вреда для здоровья.

По его словам, до праздников рацион должен включать продукты со сниженной калорийностью. Врач рекомендовал убрать из зрительного доступа все вредные блюда.

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Бобровский добавил, что эффективность покажут разгрузочные дни, однако ими не стоит увлекаться. Кроме того, пользу фигуре принесет увеличение физической активности.