Общество 30 ноября 2023, 12:38 Диетолог Бобровский посоветовал парковаться подальше от дома для увеличения физической активности

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Ежедневная физическая активность — залог крепкого здоровья и красивой фигуры. В беседе с «ФедералПресс» диетолог Андрей Бобровский рассказал, как начать больше двигаться.

Специалист посоветовал не разговаривать по телефону сидя.

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«Во время любого звонка лучше вставать и по возможности двигаться», — пояснил врач.

По его словам, не стоит оставлять автомобиль близко к точке назначения. Лучше припарковаться подальше от работы, дома или магазина. Такой способ позволит увеличить количество пройденных за день шагов, добавил Бобровский.