Диетолог Бобровский перечислил продукты, которые могут согреть в холодную погоду | 360°

Общество 13 сентября 2022, 17:07 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Бобровский перечислил продукты, которые могут согреть в холодную погоду Диетолог Бобровский: сало считается одним из сытных продуктов и при этом согревающим Unsplash

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Диетолог-нутрициолог Андрей Бобровский заявил, что в холодную осеннюю погоду необходимо уделять внимание не только теплой одежде и обуви, но и высококалорийной пище, которая способна согреть организм. Об этом написало издание “ФедералПресс”.

В первую очередь он порекомендовал россиянам обратить внимание на сало и другие мясные продукты.

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«Для того чтобы согреться, нужно уделять внимание высококалорийной пище. Это продукты с высоким содержанием жира и белка. Жир – это самый высококалорийный компонент пищи, поэтому сало, к примеру, считается одним из сытных продуктов и при этом согревающим», – сообщил эксперт.

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Диетолог также посоветовал включить в рацион питания мясной бульон, пельмени и всю горячую жидкую пищу.

В список согревающих продуктов Бобровский также отнес чай, кофе и горячий шоколад из-за содержащегося в нем жира.

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