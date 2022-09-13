Диетолог Бобровский объяснил, как правильно хранить рыбу | 360°

Общество 13 сентября 2022, 17:10 Поделиться Telegram

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Viber Диетолог Бобровский объяснил, как правильно хранить рыбу

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Диетолог Андрей Бобровский в беседе с журналистами «ФедералПресс» рассказал, как правильно необходимо хранить рыбу.

По словам специалиста, наиболее безопасная для употребления в пищу рыба та, которая прошла длительную заморозку.

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«Самая безопасная рыба — глубокой заморозки. Чем дольше она была заморожена, тем меньше вероятность получить пищевую инфекцию. Паразиты убиваются от заморозки», — рассказал специалист.

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Диетолог предупредил, что в самостоятельно выловленной рыбе есть много паразитов. Лучше всего отдать ее кошкам.

«Самостоятельно выловленную рыбу есть можно, но лучше отдать кошкам. Ее никто не исследует. Она опасна для здоровья, в ней много паразитов», — заключил Бобровский.

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