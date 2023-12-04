Общество 04 декабря 2023, 11:59 Диетолог Бобровский: мандарины должны быть гладкими, блестящими и с крепкой кожурой

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При выборе качественных мандаринов следует обращать внимание на их внешний вид. Цитрусовые должны быть гладкими, блестящими и с крепкой кожурой, сообщил диетолог Андрей Бобровский в беседе с «ФедералПресс».

По словам специалиста, спелые мандарины имеют сильный аромат, они ярко-оранжевые без зеленых пятен. Сочные плоды часто тяжелее, чем выглядят, а легкие мандарины могут быть сухими внутри.

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Диетолог посоветовал отдавать предпочтение цитрусовым среднего размера и избегать плоды с вмятинами и признаками плесени.