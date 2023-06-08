08 июня 2023, 17:45
Диетолог Бинатова рассказала, что сладкое и мучное провоцирует раннее старение
Употребление сладкого и выпечки из белой муки может привести к раннему старению. Об этом «Известиям» рассказала эндокринолог и диетолог Эльвина Бинатова.
Она напомнила, что эти продукты провоцируют ухудшение состояния кожи из-за резкого скачка инсулина. Кроме того, на внешнем виде сказывается и увлечение газированными напитками.
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Как добавили «Народные новости», также стоит исключить для сохранения молодости маринованные продукты, потому что в них наблюдается избыток соли. Наконец, рафинированные крупы, пастеризованное молоко и колбасные изделия тоже под запретом для тех, кто хочет не стареть раньше времени.
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