Общество 08 июня 2023, 17:45 Диетолог Бинатова рассказала, что сладкое и мучное провоцирует раннее старение

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Употребление сладкого и выпечки из белой муки может привести к раннему старению. Об этом «Известиям» рассказала эндокринолог и диетолог Эльвина Бинатова.

Она напомнила, что эти продукты провоцируют ухудшение состояния кожи из-за резкого скачка инсулина. Кроме того, на внешнем виде сказывается и увлечение газированными напитками.

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Как добавили «Народные новости», также стоит исключить для сохранения молодости маринованные продукты, потому что в них наблюдается избыток соли. Наконец, рафинированные крупы, пастеризованное молоко и колбасные изделия тоже под запретом для тех, кто хочет не стареть раньше времени.

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