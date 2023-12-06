Общество 06 декабря 2023, 11:12 Диетолог Белоусова: тяга к сладкому после занятий спортом говорит о некомпетентности тренера

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Регулярная тяга к сладкому после занятий спортом указывать на невысокую квалификацию тренера. Об этом рассказала диетолог и нутрициолог Анна Белоусова в интервью радиостанции Sputnik.

По мнению врача, такое состояние является ненормальным.

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«Это значит, что у вас плохой инструктор, который не рассказал, как надо питаться. Это значит, что человек выжег весь запас легких углеводов в печени и в мышцах, и у него голодная кровь», — пояснила эксперт.

Справиться с данной ситуацией помогут превентивные меры. Белоусова посоветовала что-то съесть перед тренировкой. Также возможен вариант с употреблением фруктового сока во время физической активности.