16 января 2024, 12:03
Диетолог Белоусова: слишком острая или соленая шаурма может указывать на низкое качество мяса
Диетолог Анна Белоусова рассказала, на что необходимо обращать внимание при выборе шаурмы. Об этом сообщило ИА НСН.
По словам эксперта, в классическом варианте используется мясо курицы. Однако блюдо, продающееся в уличных торговых точках, содержит куриную кожу. Именно в ней скапливается большинство вредных веществ и жира, пояснила врач.
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Она также посоветовала насторожиться, если шаурма слишком острая или соленая. Данный факт может указывать на низкое качество мяса, вкус которого попытались замаскировать.
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