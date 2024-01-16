Общество 16 января 2024, 12:03 Диетолог Белоусова: слишком острая или соленая шаурма может указывать на низкое качество мяса

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Диетолог Анна Белоусова рассказала, на что необходимо обращать внимание при выборе шаурмы. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам эксперта, в классическом варианте используется мясо курицы. Однако блюдо, продающееся в уличных торговых точках, содержит куриную кожу. Именно в ней скапливается большинство вредных веществ и жира, пояснила врач.

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Она также посоветовала насторожиться, если шаурма слишком острая или соленая. Данный факт может указывать на низкое качество мяса, вкус которого попытались замаскировать.