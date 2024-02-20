Общество 20 февраля 2024, 11:34 Диетолог Белоусова посоветовала людям старше 50 лет не отказываться от мяса

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Диетолог и нутрициолог Анна Белоусова заявила, что питание должно соответствовать возрасту человека. Так, людям старше 50 лет не стоит увлекаться вегетарианством, отметила эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.

По словам врача, отказ от мяса может привести к железодефицитной анемии и снижению иммунитета у пожилых. При этом эксперт посоветовала выбирать продукты с меньшим содержанием холестерина.

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Белоусова рассказала, что в рацион необходимо включить молочку — источник белка и кальция. Не нужно забывать о витаминно-минеральных комплексах, заключила специалист.