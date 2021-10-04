Диетолог Белоусова назвала способы приготовления полезной гречки

Гречневая каша может оказаться идеальным завтраком, ведь кроме насыщения она дает заряд энергии на первую половину дня. Кроме того, она содержит меньше калорий, чем овсянка, что понравится следящим за фигурой людям.

«Сначала гречку мы бросаем на сухую сковородку и только после того, как пошел гречневый запах, мы ее забрасываем в кастрюлю и варим на тихом огне. И когда вода практически выкипела, мы туда кладем масло, так как полезно сочетание гречки с животными жирами», — рассказала врач-диетолог Анна Белоусова. Ее слова привело радио Sputnik.

Белоусова отметила, что для того, чтобы сделать кашу менее рассыпчатой, нужно накрыть полотенцем кастрюлю после того, как слили воду, а затем поставить ее поставить под подушку.

Гречневая крупа богата железом, добавила врач-диетолог. Чтобы оно быстро усваивалось организмом в кашу можно добавить паприку, помидоры или залить ее апельсиновым соком.

Розничная цена гречки в сентябре впервые за 10 лет поднялась выше 100 рублей. Почти весь прошлый год стоимость росла, а летом гречка стала одним из самых подорожавших продуктов. Высокая цена может объясняться темпами экспорта и подорожанием сельскохозяйственных материалов. Несмотря на подорожание гречки, пока что рано паниковать и запасаться крупой.