Общество 26 февраля 2024, 11:09 Диетолог Беляева: употребление темного шоколада поможет избавиться от лишнего веса

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Преподаватель Российского биотехнологического университета и диетолог Инга Беляева посоветовала худеющим добавить в рацион темный шоколад. В день стоит ограничиться 25 граммами продукта, рассказала эксперт в беседе с RT.

По ее словам, данная сладость способна снизить уровень стресса, что помогает избежать переедания.

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Беляева также отметила, что натуральное масло какао содержит большое количество мононенасыщенных жирных кислот. Эти вещества ускоряют сжигание жиров и обмен веществ, добавили «Известия».