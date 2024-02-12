Общество 12 февраля 2024, 12:56 Диетолог Балашова отнесла миндаль к самым полезным орехам по химическому составу

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Аллерголог-иммунолог Айшат Идармачева рассказала, что все орехи положительно воздействуют на организм благодаря высокому содержанию ненасыщенных жиров Омега-3. Слова эксперта передала «Российская газета».

Врач отметила, что данный продукт является отличной профилактикой заболеваний сосудов и сердца.

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Самые полезные по химическому составу — миндаль и грецкий орех, подчеркнула диетолог Наталья Балашова. При этом специалист посоветовала не увлекаться употреблением арахиса. Он способен вызывать фатальные реакции в организме, добавил «ФедералПресс».