Общество 26 декабря 2023, 12:27 Диетолог Анжелика Дюваль порекомендовала выбирать сухие сорта алкоголя на Новый год

Читать 360tv в

Врач-диетолог Анжелика Дюваль в разговоре с изданием «Ридлайф» рассказала, как правильно употреблять алкоголь на Новый год, чтобы не пьянеть.

Первым делом специалист порекомендовала делать перерывы между приемами алкоголя. Также не стоит пить на голодный желудок, при этом выбирать, преимущественно, сухие сорта напитков.

Реклама

«Это позволит контролировать количество выпитого и не улетать на алкогольных „вертолетах“, — сообщила она.

Перед употреблением алкоголя можно съесть овощной салат. Он ускорит общую работу ЖКТ и защитит организм от переедания.