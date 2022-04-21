Диетолог Антонова рассказала, как избежать переедания на Пасху
Диетолог Наталья Антонова рассказала, как не допустить переедания на Пасху. Об этом сообщила Общественная служба новостей.
Она пояснила, что следует соблюдать режим питания.
«Например три основных приема пищи, а именно завтрак, обед, ужин, и один или два легких перекуса», — уточнила Антонова.
Она добавила, что в перерывах между ними не стоит сидеть за столом, лучше сходить погулять или заняться другой физической активностью. Диетолог подчеркнула, что переедание опасно для ЖКТ.