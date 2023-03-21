Общество 21 марта 2023, 17:22 Диетолог Алексей Ковальков рассказал, при каких заболеваниях нужно есть квашеную капусту

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Квашеная капуста — не только вкусный продукт, но и очень полезный, особенно при проблемах с кишечником. Об этом Utro.ru рассказал диетолог Алексей Ковальков.

По его словам, квашеная капуста является источником витаминов групп C, K, U, клетчатки, калия, кальция и фосфора. А также способствует укреплению иммунитета.

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Кроме того, квашеная капуста станет отличным дополнением рациона для тех, у кого есть проблемы с ЖКТ. Она также благоприятно влияет на работу почек и кровообращение.

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«Прежде всего она участвует в выработке лейкоцитов, а также способствует образованию коллагена. Того самого коллагена, необходимого для упругости нашей кожи и других тканей», — подчеркнул Алексей Ковальков.

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