Общество 22 декабря 2022, 18:29 Диджитализация во всем. Подмосковная компания наладила производство безопасной профессиональной химии

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В современном мире появилось огромное количество профессиональных чистящих средств, гелей, кремов и антисептиков. Некоторые из них относят к категории «агрессивных»: они могут спровоцировать аллергию у человека или просто иметь неприятные побочные эффекты в виде запаха или следов на одежде и посуде. В Подмосковье нашли выход из этой ситуации. В поселке Некрасовском работает собственное предприятие, которое занимается созданием безопасной, а главное, эффективной бытовой химии.

«Тайгета» работает на рынке уже более 20 лет. Основной упор она делает на простых инновационных решениях, которые помогают предприятиям общественного питания, гостиничному бизнесу поддерживать санитарию и чистоту внутри помещения. Сегодня компания обслуживает порядка шести тысяч объектов. Среди них — рестораны, дома отдыха, гостиницы и другие заведения с массовым скоплением людей.

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Все начинается с рецепта

Сфера производства бытовой химии похожа на общепит: все начинается с рецептуры. Как правило, на создание любого продукта — будь то средство для посудомойки или для очистки кофемашины, уходит от шести до девяти месяцев. За этот период специалисты проводят тесты на стабильность рецептуры и ее потребительские свойства.

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Дальше — самое интересное. На предприятии делают небольшую (около 100 грамм) партию чистящего средства. Затем ее проверяют на соответствие техзаданию и основным потребительским параметрам. Обычно этот процесс занимает около двух-трех недель. Дальше средство тестируют на стабильность при перепадах температуры в специальном термошкафу. Параллельно с этом идет процесс тестирования рецептуры на объектах у клиента. К испытаниям продукта компания «Тайгета» подошла со всей серьезностью.

Мы проводим фото- и -видеофиксацию. Сотрудник приезжает на тест средства. И по его результатам пишет акт испытаний, который мы с отделом коллегиально обсуждаем. Иван Кудряшов руководитель отдела разработок новой продукции

После этого предприятие принимает решение о согласовании получившегося средства на ввод. Когда основа продукта готова, специалисты добавляют в нее остальные ингредиенты. Интересно и то, что процесс создания чистящих доведен до автоматизма. Вся магия происходит в смесителе: все компоненты соединяются при определенной температуре.

«При нажатии кнопки вода с концентратами смешивается в правильно заданной пропорции, сотрудник наливает этот раствор в ведро или распылитель — в зависимости от вида уборки — берет инвентарь и приступает к уборке. Все очень просто: не нужно запоминать ни концентрации, ни как правильно смешать, важно просто помнить, каким именно дозатором воспользоваться», — рассказал руководитель отдела продаж ООО «Тайгета» Петр Репкин.

Дальше готовый продукт разливают в упаковки, а после — направляют на автоматизированную линию для нанесения этикеток. Фасовщик сверяет соответствие номера партии полуфабриката. Затем бытовую химию упаковывают в коробки, на каждую из которых ставят специальную печать.

Контроль — дело важное

Входной контроль сырья и тары, а также промежуточный контроль качества изделия происходит в физико-химической лаборатории, отметила инженер по качеству Анастасия Уланова.

«Сырье мы проверяем в зависимости от востребованных параметров: что нужно проверить. Это формируется из каких-то, проблемных зон, которые мы видим на протяжении работы с сырьем. Какие-то у него проблемы, вычленяем, например, плотность, p-H, обращаем на это внимание и измеряем последствия», — объяснила она.

Особое внимание «Тайгета» уделяет органолептическому моменту. Аромат создают по принципу парфюмерной композиции. В этом технологам помогает целый комплекс отдушек, рассказал специалист отдела техинформации Михаил Андрюшин.

«Если средство будет разъедать руки, то человек не захочет им пользоваться. Это его работа, он проводит с этим средством восемь часов, а может и больше. То же самое касается и запахов: если средство неприятно пахнет и человеку неприятно работать с ним, то это тоже будет влиять на качество работы. И, скорее всего, просто пойдут жалобы руководству, и придется сменить поставщика моющих средств, чего мы, конечно, не хотим», — объяснил он.

При создании бытовой химии компания уделяет большое внимание, чтобы используемые отдушки были гипоаллергенными. Они безопасны для человека и к тому же, не остаются на одежде.

Все образцы хранятся в картотеке. За полуфабрикатами наблюдают лаборанты — каждую неделю отслеживают малейшие изменения и фиксируют их.

Упор на диджитализацию

В планах компании — поднять диджитал. Причем реализуют задуманное уже сейчас. Это и умные дозирующие системы для посудомоек, и личные кабинеты, где клиенты и партнеры «Тайгеты» могут посмотреть статистику и расходы на средства.

Мы двигаемся в этом направлении. То есть все должно быть оцифровано, потому что так проще понять и решить, в каком направлении двигаться дальше. Петр Репкин руководитель отдела продаж ООО «Тайгета»

Любой процесс уборки можно оцифровать, уверены в компании. В этом поможет небольшая проверка. Раз в квартал «Тайгета» отправляет своим партнерам специальные чек-листы. По ним можно оценить и чистоту, и процессы, и занятия людей на местах.

«Во время визитов мы это оцениваем, переводим в электронный вид. Партнер получает отчет, что происходит на месте, когда его нет: насколько сотрудники знают процесс, насколько они наблюдают, как правильно моют руки, правильно ли поддерживаются процедуры, стандарты чистоты? Все это в удобном электронном формате, с определенными оценками», — добавил Репкин.

В таких условиях руководитель предприятия может зайти в личный кабинет и познакомиться с отчетом. Из него будет ясно, растет ли компания в плане санитарии и гигиены, или нужно уделить внимание обучению персонала.