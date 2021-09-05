Диджея избили колбой от кальяна в Волгограде. Он не захотел ставить песню

Иностранного диджея жестоко избили в одном из клубов Волгограда. Причиной стал отказ молодого человека поставить песню. В итоге диджей оказался в больнице.

Иностранец работает под псевдонимом Dj Gee. В один из дней к нему подошел посетитель и потребовал поставить определенную песню. По словам молодого человека, в таких случаях он просит пять тысяч рублей и вопрос отпадает, но в этом случае такой способ не помог.

«Он предложил мне 100 рублей, начал меня толкать. Я предложил ему поговорить на улице, после того как закончу свой сет. Он продолжил меня толкать с требованием поставить трек», — рассказал диджей в Instagram.

Он добавил, что препирания переросли в драку. Потасовку увидели друзья посетителя, которые сразу же налетели на иностранца.

«Один достал кальянную колбу с водой и очень быстро ударил меня ею в лоб. В этот момент я, естественно, упал, потихоньку начал терять сознание. Шла кровь, чувствовал, что меня продолжали бить», — поделился молодой человек.

По словам диджея, он был уже готов к тому, что его убьют в тот вечер. Когда компания ушла, пострадавшему вызвали скорую. Медики диагностировали у него сотрясение мозга, многочисленные ушибы, порезы и проблемы с глазом.

Для подтверждения своих слов молодой человек опубликовал кадры, на которых он весь в крови. Диджей надеется, что общественный резонанс поможет найти нападавших.