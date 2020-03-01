Диденко подарила дочери куклу в память о погибшем в бассейне отце
Диденко опубликовала в Instagram видео со своей дочерью, где рассказала о том, что подарила девочке куклу на память об отце. Его звали Валентином.
— Кто тебе эту куклу подарил?
— Папа.
— А как ты ее назвала?
— Валентина.
Диденко пытается пережить трагедию, которая произошла на ее дне рождения в бане. Она лишилась мужа и двух друзей, и в субботу рассказала подписчикам, что нуждается в психологической помощи. По ее словам, она просто не представляет, как рассказать детям о смерти отца.
Три человека погибли во время празднования дня рождения известного блогера Екатерины Диденко в Москве. Имениннице устроили сюрприз и засыпали бассейн 25 килограммами сухого льда, однако уже через несколько минут в бане было нечем дышать.
Следовали возбудили уголовное дело и пока не раскрывают подробностей. СМИ писали, что гости погибли от ожогов, удушья, отравления. Но химики склоняются к мнению о том, что углекислый газ просто вытеснил кислород над бассейном и люди не смогли дышать.