Диденко подарила дочери куклу в память о погибшем в бассейне отце

Блогер-провизор Екатерина Диденко подарила дочери куклу от лица погибшего мужа. Ее назвали Валентиной.

Диденко опубликовала в Instagram видео со своей дочерью, где рассказала о том, что подарила девочке куклу на память об отце. Его звали Валентином.

— Кто тебе эту куклу подарил?

— Папа.

— А как ты ее назвала?

— Валентина.

Диденко пытается пережить трагедию, которая произошла на ее дне рождения в бане. Она лишилась мужа и двух друзей, и в субботу рассказала подписчикам, что нуждается в психологической помощи. По ее словам, она просто не представляет, как рассказать детям о смерти отца.

Три человека погибли во время празднования дня рождения известного блогера Екатерины Диденко в Москве. Имениннице устроили сюрприз и засыпали бассейн 25 килограммами сухого льда, однако уже через несколько минут в бане было нечем дышать.

Следовали возбудили уголовное дело и пока не раскрывают подробностей. СМИ писали, что гости погибли от ожогов, удушья, отравления. Но химики склоняются к мнению о том, что углекислый газ просто вытеснил кислород над бассейном и люди не смогли дышать.