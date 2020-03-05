Диденко не вернули телефоны, на которых остались видео со смертельной вечеринки

Блогер Екатерина Диденко переживает самые грустные дни в своей жизни. В четверг она похоронила мужа. Девушка остается в Москве, но о планах на будущее не может думать. Даже заботиться о сыне с дочкой пока не получается. С детьми сидят бабушка и няня. О том, что сейчас происходит с Диденко, «360» сообщил знакомый с ситуацией источник.

Сама Екатерина ждет, когда следствие вернет ей вещи со злополучной вечеринки в честь ее 29-летия. В Следственном комитете находятся куртки, сумки и даже ключи от машины Диденко. Из-за этого она не может самостоятельно передвигаться по столице. Еще блогер ждет, когда ей вернут два телефона.

Девушка несколько раз разговаривала со следователями. Они не давят на нее. При этом она не знает, собирается ли СК открывать уголовное дело. К навалившемуся горю прибавилась и другая неприятность. Диденко приходится переживать травлю в Сети. Комментаторы оставляют на ее странице в Instаgrаm десятки комментариев о том, что она виновата в случившемся и что сейчас «хайпует» на своем несчастье. Чтобы хотя бы как-то прийти в себя, она продолжает работать с психологом, рассказал собеседник «360».

Нескольких пострадавших на вечеринке уже выписали из больницы. Они отлично себя чувствуют. Ни Диденко, ни ее друзья не хотят устраивать сбор денег. Все люди, которые пишут об этом, мошенники.

Происшествие случилось 29 февраля в одном из банных комплексов Москвы. Там Екатерина Диденко и еще 18 гостей отмечали ее 29-летие. Муж Екатерины, Валентин, придумал для нее необычный подарок. Он купил 60 килограммов сухого льда и бросил 25 из них в бассейн. Ребята решили, что будет забавно и эффектно прыгнуть в задымленную воду. Эта шутка стоила трем людям жизни. В числе погибших оказался муж именинницы Валентин.

Спасатель Александр Гофштейн считает, что у тех, кто вдохнул углекислый газ, не было шансов выжить. Ведь для гибели достаточно сделать всего несколько полных вдохов.