Диана Шурыгина узнала о своем разводе по телефону
Диана Шурыгина рассказала в своем Instagram что официально развелась со своим мужем Андреем Шлягиным, сообщила «Газета.ru».
По словам девушки, бывший муж забрал свидетельство о разводе из загса и сообщил ей об этом по телефону.
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«Я не верю. У меня выбило мозги», — заявила Шурыгина.
Сейчас скандально известная девушка встречается с миллионером Денисом Ребровым.
Диана Шурыгина прославилась в 2016-м году после участия в шоу «Пусть говорят». Она сообщила об изнасиловании «на вписке», после того как выпила там «немного водки» («на донышке»).