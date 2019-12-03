  • Диана Шурыгина узнала о своем разводе по телефону

    03 декабря 2019, 01:14

    Александр Кушак

    Диана Шурыгина рассказала в своем Instagram что официально развелась со своим мужем Андреем Шлягиным, сообщила «Газета.ru».
    Диана Шурыгина узнала о своем разводе по телефону

    По словам девушки, бывший муж забрал свидетельство о разводе из загса и сообщил ей об этом по телефону.

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    «Я не верю. У меня выбило мозги», — заявила Шурыгина.

    Сейчас скандально известная девушка встречается с миллионером Денисом Ребровым.

    Диана Шурыгина прославилась в 2016-м году после участия в шоу «Пусть говорят». Она сообщила об изнасиловании «на вписке», после того как выпила там «немного водки» («на донышке»).