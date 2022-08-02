«Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна смотрит». СМИ вспомнили шутку Путина о «диалоге» США и КНР

Пока весь мир следил за посадкой самолета спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в аэропорту столицы Тайваня, журналист Дмитрий Смирнов напомнил об отношении России к противостоянию Штатов и Китая. Он опубликовал видео с выступлением президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ. Глава государства тогда процитировал китайскую пословицу о дерущихся тиграх.

«У китайцев есть хорошая пословица: когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится», — сказал Путин во время пленарного заседания на форуме в 2019 году.

Так он тогда ответил на вопрос о месте России в торговой войне США и Китая. Путин подчеркнул, что РФ и КНР не создают никаких военных союзов.

Пелоси прилетела на Тайвань сегодня вечером. МИД Китая выразил после этого решительный протест. В министерстве обратили внимание, что поездка Пелоси серьезно нарушает принцип одного Китая и положения трех коммюнике, заключенных между КНР и США.

Пресс-служба Пелоси заявила, что этот визит не противоречит политике Штатов в отношении Китая. Так политик решила выразить солидарность США с народом Тайваня.