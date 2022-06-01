Член Совета Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин вместе с трехкратным чемпионом мира Мнацаканом Искандаряном провел мастер-класс для школьников Московской области. После этого он пообщался с «360» уже как политик и рассказал, как говорить с детьми об истории России и событиях на Украине.

Карелин вспомнил расхожее выражение: «История — это ложь, с которой все согласны» — и отметил, что нельзя позволять себе такое отношение. Сенатор упомянул о «чехарде с учебниками истории» и отметил, что нужно «прекратить мыслить кальками» о том, что касается истории.

Об истории, российской государственности нужно говорить не только с точки зрения патриотического воспитания, считает Карелин. Диалог с детьми должны вести как учителя, так и родители, бабушки и дедушки — важно добиться диалога поколений.

«Родители должны вспоминать историю своей семьи, говорить об общих достижениях, определении интернационализма, заложенном в советском государстве. <…> Ребятам нужно объяснять, почему мы русские, кто мы такие, насколько многонационально наше государство, насколько изобилует наша история сложными „вывихами“», — рассказал Александр Карелин.

Общение с детьми об этом должно быть не «требованием воспитательного стандарта», а потребностью, а говорить нужно «не назидательно, а искренне и максимально аргументированно», подчеркнул он.

Историческое предназначение

На вопрос о том, кто должен составлять методические пособия для школ о событиях на Украине, Карелин уверенно ответил: «В первую очередь — ученые, историки». Должен быть «фундаментальный научный подход». Уже после этого нужно перекладывать факты на язык педагогики.

«Никаких эмоциональных описаний не должно быть. Только четкое, понятное, построенное на фактах описание. <…> Единообразная подача должна быть, но продиктованная не только важными для государства задачами, но и соблюдением исторической справедливости», — убежден сенатор.

По его словам, ребята, для которых он проводит тренировки и мастер-классы, периодически задают вопросы о событиях на Украине. Карелин отметил, что отвечает «всегда честно».

По его мнению, русским солдатам «выпала участь горького лекарства, которое необходимо для украинского государства».

Сенатор напомнил, как на протяжении 30 лет Россия была вынуждена просить «не деформировать историю», не сносить памятники воинам-освободителям, оставить в покое православную веру и русский язык. Однако простые требования не выполнялись, и невозможно было дальше закрывать на это глаза.

«То, что происходит сейчас, — это гримаса истории. Но, к чести русского государства и российских Вооруженных сил, это наше историческое предназначение, мы должны это сделать», — сказал Карелин.