«Диалог парализован». Политолог заявил о серьезности угроз США ввести жесткие санкции против России

Во вторник, 7 декабря, прошли онлайн-переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Основными темами стали ситуация на Украине и угрозы военной эскалации. Байден предупредил, что России грозят жесткие санкции, если дело дойдет до вооруженного столкновения. Кандидат политических наук Сергей Марков в разговоре с «360» объяснил, что США не врут об ограничениях, так как понимают, что Россия не будет молчать, если Украина начнет наступление на Донбасс.

«Это абсолютно серьезно. Это не пропаганда, которую они обычно говорят», — заявил «360» политолог.

Он отметил, что Россия требует от США снять блокирование Минских соглашений и демонтировать военные базы, которые американцы строят на Украине с перспективой размещения ударных комплексов ракет средней дальности с ядерной боеголовкой подлетного времени пять минут до Москвы.

«Вот смысл, и если этого не будет, то Россия планирует признавать ДНР и ЛНР либо в формате Абхазии и Южной Осетии, либо в формате Крыма с воссоединением. Наиболее вероятный первый вариант», — добавил Марков.

Российская армия даст отпор, если киевский режим прикажет армии Украины начать наступление на Донбасс. В этом случае армия РФ войдет на территорию Украины — и не только Донбасса, но и в Харьков и Одессу, считает политолог.

«Байден это понимает, поэтому говорит о жестких санкциях», — добавил Марков.

Однако политолог отметил и положительные стороны переговоров между Путиным и Байденом — восстановление дипломатических отношений. Президент США намекнул, что в качестве первого шага Вашингтон может разрешить российским дипломатам осмотреть конфискованную несколько лет назад дипломатическую собственность. Речь идет о консульстве Сан-Франциско и даче российского посольства под Вашингтоном.

Но самое главное, по мнению политолога, — это предложение Владимира Путина вернуть назад 200 американских и 200 российских дипломатов.

«Эта огромная подвижка в отношениях США и России, на сегодня практически парализован диалог ведомств, которые ведут работу через дипломатов», — отметил Марков.