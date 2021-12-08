«Диалог парализован». Политолог заявил о серьезности угроз США ввести жесткие санкции против России
Политолог Марков заявил о серьезности угроз США ввести жесткие санкции против России
Во вторник, 7 декабря, прошли онлайн-переговоры Владимира Путина и Джо Байдена. Основными темами стали ситуация на Украине и угрозы военной эскалации. Байден предупредил, что России грозят жесткие санкции, если дело дойдет до вооруженного столкновения. Кандидат политических наук Сергей Марков в разговоре с «360» объяснил, что США не врут об ограничениях, так как понимают, что Россия не будет молчать, если Украина начнет наступление на Донбасс.
«Это абсолютно серьезно. Это не пропаганда, которую они обычно говорят», — заявил «360» политолог.
Он отметил, что Россия требует от США снять блокирование Минских соглашений и демонтировать военные базы, которые американцы строят на Украине с перспективой размещения ударных комплексов ракет средней дальности с ядерной боеголовкой подлетного времени пять минут до Москвы.
«Вот смысл, и если этого не будет, то Россия планирует признавать ДНР и ЛНР либо в формате Абхазии и Южной Осетии, либо в формате Крыма с воссоединением. Наиболее вероятный первый вариант», — добавил Марков.
Российская армия даст отпор, если киевский режим прикажет армии Украины начать наступление на Донбасс. В этом случае армия РФ войдет на территорию Украины — и не только Донбасса, но и в Харьков и Одессу, считает политолог.
«Байден это понимает, поэтому говорит о жестких санкциях», — добавил Марков.
Однако политолог отметил и положительные стороны переговоров между Путиным и Байденом — восстановление дипломатических отношений. Президент США намекнул, что в качестве первого шага Вашингтон может разрешить российским дипломатам осмотреть конфискованную несколько лет назад дипломатическую собственность. Речь идет о консульстве Сан-Франциско и даче российского посольства под Вашингтоном.
Но самое главное, по мнению политолога, — это предложение Владимира Путина вернуть назад 200 американских и 200 российских дипломатов.
«Эта огромная подвижка в отношениях США и России, на сегодня практически парализован диалог ведомств, которые ведут работу через дипломатов», — отметил Марков.