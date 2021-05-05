Диагональные пешеходные переходы перестанут раскрашивать в «зебру» в Москве

Новое обозначение появится более чем у 40 диагональных пешеходных переходов в Москве. Сплошные линии «зебры» изменят на пунктирные. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства столицы со ссылкой на Центр организации дорожного движения.

Новые обозначения появятся у 41 диагонального пешеходного перехода. Ранее для их разметки использовали сплошную заливку, но от нее пришлось отказаться. Такое решение приняли из-за опасности, которую представляет эта разметка для водителей. Из-за большого количества краски сцепление с дорогой ухудшается, поэтому мотоциклисты и автомобилисты могут скользить на проезжей части.

Диагональные переходы устанавливают на тех перекрестках, где это востребовано. Обычно их делают по просьбе жителей.

«Зеленый свет для пешеходов загорается на всех направлениях одновременно, поэтому такие переходы помогают экономить время: перейти улицу по ним можно наискосок. Благодаря такой схеме также исключаются дополнительные задержки транспорта, а переход дороги становится более безопасным», — сказано в сообщении.