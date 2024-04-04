Общество 04 апреля 2024, 12:31 Диагностирование и лечение апноэ стало доступным для москвичей в центре ГКБ имени Буянова

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Своевременное диагностирование и лечение синдрома обструктивного апноэ сна стало доступным в аритмологическом центре городской клинической больницы имени Буянова в Москве. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на столичный департамент здравоохранения.

Проект реализуется в рамках грантовой программы мэра Сергея Собянина и при поддержке Медтеха. Обследование включает в себя проведение мониторинга сна с установкой пациенту респираторного полиграфа на грудь.

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Главврач ГКБ имени Буянова Виктор Саликов отметил, что благодаря реализации проекта у москвичей появилась возможность сразу же приступить к лечению апноэ после его выявления.