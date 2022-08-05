Камбоджа получила 500 российских тестов для диагностики оспы обезьян

Россия передала Камбодже наборы тестов для диагностики оспы обезьян. Их передали в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Пномпень.

Как уточнили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства, Камбоджа получила 500 тестов для выявления этого заболевания. Решение передать их было принято для гуманитарного содействия.

В рамках визита в Камбоджу Лавров встретился с министром иностранных дел этой страны Праком Сокхоном. По итогам переговоров стороны условились, что будут расширять партнерство в сферах торговли, инвестиций, обороны и безопасности, науки и технологий, образования и культуры.

В совместном заявлении министров также говорилось о намерении способствовать развитию дружеских связей и взаимной поддержки между двумя странами.

Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что заболевание оспой обезьян может привести к воспалению роговицы глаза, а это чревато полной потерей зрения.

По информации специалистов египетского Университета Танта, потеря зрения наблюдается у каждого десятого пациента с оспой обезьян.