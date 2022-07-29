DHL Express назвал сроки остановки российских доставок

С 1 сентября выполнение заказов по доставке посылок по России сервисом DHL Express прекратится. Об этом представители компании сообщили на сайте.

«С 1 сентября 2022 года услуги по доставке грузов и документов внутри Российской Федерации предоставляться не будут», — сказали они.

Однако компания DHL Express продолжит доставку посылок из России за границу в формате экспресс-отправки.

Ранее представители компании приостановили доставку и грузов и корреспонденции в Россию. При этом отправка из РФ и по стране работала без изменений. Одновременно с этим сервис временно прекратил доставлять посылки на Украину и из нее.

В DHL Express отметили, что все заказы, связанные с отправкой по России и оформленные до 31 августа, будут выполнены.