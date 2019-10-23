Ранее появилась информация о том, что европейская атомная компания Urenco вновь начнет ввозить в Россию радиоактивные отходы — так называемые «хвосты», которые появляются после обогащения урана. По данным Greenpeace, его будут поставлять для дообогащения на мощностях «Росатома». Экологическая организация подчеркнула, что ввозимое вещество представляет опасность.

«Техснабэкспорт» опроверг это заявление. Он пояснил, что в Россию станут поставлять обедненный уран. Это вещество представляет собой полезное сырье, которое используется на обогатительных предприятиях для производства обогащенного урана экономически эффективным способом.

«Таким образом, иностранный обедненный уран ввозится в Россию не „на захоронение“, а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж», — пояснил «Техснабэкспорт».

В компании также подчеркнули, что ввоз сырья в страну будет проходить в соответствии со строгими требованиями безопасности. Там отдельно отметили, что радиоактивность и токсичность этого материала не несет никакой опасности для окружающей среды и людей. Его показатели ниже чем те, которые имеет природный уран — вещество, используемое для производства обогащенного урана в мире.