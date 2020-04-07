    07 апреля 2020, 13:50

    Дезинфекцию провели на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

    Ольга Ситникова

    Невский проспект в Северной столице продезинфицировали 0,06-процентным раствором гипохлорида натрия. В воздухе запахло хлором. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    «Вещество абсолютно безопасно для людей, но оно сразу убивает вирус. Такая концентрация рекомендована Роспотребнадзором, гипохлорид натрия нам предоставил „Водоканал“», — отметил глава Управления по комплексной уборке и содержанию дорог Вадим Мизюкин.

    Он уточнил, что более 40% магистралей в города обработали моющими веществами. Дезинфекцию хлором решили начать с Невского проспекта. Скоро им промоют другие дороги, столбы и нижние части фасадов в Петербурге.

    «Мы будем это делать до тех пор, пока не закончится карантин», — добавил Мизюкин.