Дезинфекцию провели на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Невский проспект в Северной столице продезинфицировали 0,06-процентным раствором гипохлорида натрия. В воздухе запахло хлором. Об этом сообщил «Петербургский дневник».
«Вещество абсолютно безопасно для людей, но оно сразу убивает вирус. Такая концентрация рекомендована Роспотребнадзором, гипохлорид натрия нам предоставил „Водоканал“», — отметил глава Управления по комплексной уборке и содержанию дорог Вадим Мизюкин.
Он уточнил, что более 40% магистралей в города обработали моющими веществами. Дезинфекцию хлором решили начать с Невского проспекта. Скоро им промоют другие дороги, столбы и нижние части фасадов в Петербурге.
«Мы будем это делать до тех пор, пока не закончится карантин», — добавил Мизюкин.