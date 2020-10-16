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    16 октября 2020, 18:28

    Дезинфекцию общественных мест возобновят в столице

    Полина Петрова

    Общественные места столицы вновь начнут дезинфицировать для борьбы с распространением COVID-19, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информацию пресс-службы мэра и правительства Москвы.
    Дезинфекцию общественных мест возобновят в столице

    «Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий», — процитировало работников пресс-службы ИА RNS.

    Помимо прочего, обеззараживать будут автобусные остановки и другие транспортные объекты, а также станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод.

    Еще дезинфекции подлежат места вблизи автомобильных и железнодорожных вокзалов, аэропортов, станций метрополитена. Специалисты будут обрабатывать специальными веществами скамейки, поручни, урны и малые архитектурные формы.