Дезинфекцию общественных мест возобновят в столице

«Дезинфекционной обработке подлежат фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий», — процитировало работников пресс-службы ИА RNS.

Помимо прочего, обеззараживать будут автобусные остановки и другие транспортные объекты, а также станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод.

Еще дезинфекции подлежат места вблизи автомобильных и железнодорожных вокзалов, аэропортов, станций метрополитена. Специалисты будут обрабатывать специальными веществами скамейки, поручни, урны и малые архитектурные формы.