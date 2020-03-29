Дезинфекция в каждом доме. Больше 130 тысяч подъездов обработали от вируса в Подмосковье

В Московской области ежедневно дезинфицируют подъезды около 50 тысяч домов. Там обрабатывают не только полы, но и перила, панели домофонов и лифтов.

В муниципалитетах Московской области каждый день обрабатывают больше 130 тысяч подъездов почти в 50 тысячах домов. В каждом подъезде на первом этаже моют полы, дверные и оконные ручки, почтовые ящики. Специалисты дезинфицируют панели домофонов и кодовых замков, лестничные перила и вентиляционные решетки.

Большое внимание уделяется и лифтам, ведь их панели управления жители трогают руками. Ежедневно в лифтах обрабатывают полы, эти самые панели, вентиляционные решетки. Стены обеззараживают с помощью орошения.

Больше всего подъездов за сутки продезинфицировали в Люберцах — более шести тысяч. В Подольске и Одинцовском округе обработали примерно по 5,7 тысячи подъездов, в Балашихе — 5,3 тысячи.

В Раменском, Сергиевом Посаде, Красногорске и Богородском очистили от возможного вируса по четыре тысячи подъездов. Больше трех тысяч подъездов тщательно промыли и обработали в Мытищах, Орехово-Зуеве, Коломенском, Королеве, Химках, Дмитрове, Серпухове, Щелковском, Наро-Фоминске, Электростали, Пушкино, Истре, Домодедове.

Управляющие компании не упустили ни один подъезд в Московской области, и такая дезинфекция будет проводиться ежедневно для борьбы с распространением коронавируса.

Следующая неделя в России объявлена нерабочей. Жителей Московской области попросили как можно реже выходить из дома, режим самоизоляции особенно касается тех, кому больше 65 лет или у кого есть хронические заболевания.