Дезинфектор рассказал, как избавиться от клопов в доме

Рано или поздно в квартире могут завестись клопы или клещи. Если на коже появились признаки аллергии или укусы, необходимо сразу проверить все комнаты. Подобные насекомые являются переносчиками различных заболеваний. Об этом «360» предупредил технолог-дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.

«При осмотре помещения нужно учитывать, что клопы или клещи сидят в определенных технических дефектах, например, в стыках мебели, уголках отошедших обоев. Нужно осмотреть внимательно розетки, плинтуса, карнизы, так как там есть вероятность их скрытого гнездования», — рассказал специалист.

Он добавил, что о присутствии колонии постельных клопов могут говорить черные точки и желтые пятна на поверхностях. Еще насекомые могут оставлять свои панцири, по которым можно определить их вид. Клопы обычно предпочитают обитать в теплых местах, таких как кровати и диваны. Чем лучше убирается квартира, тем меньше вероятность появления вредителей.

«Можно обратиться к специалистам, которые придут, осмотрят помещения, оценят степень заражения и применят специальную химию. Химия должна быть сертифицирована», — подчеркнул Меньшиков.

По словам дезинфектора, при обработке необходимо использовать парогенератор, который позволяет проникнуть во все труднодоступные места. Если помещение запущено и вредители завелись в старой мебели, то ее придется сменить. Полностью вывести насекомых из такой мебели крайне сложно и дорого.

«Нужно хорошо убраться, пропылесосить все углы и швы мебели. После этого вынести саму мебель, затем провести дезинфекцию химическими средствами. После этого стандартная инструкция по проветриванию, уборке, отмыванию и заезду людей», — сказал Меньшиков.

Он отметил, что иногда насекомые могут скрываться под деревянными полами или в других местах. В этом случае через 45 дней можно повторить дезинфекцию. Специалист предупредил, что постельные клопы являются переносчиками довольного большого списка болезней. Насекомое может укусить зараженного человека, а затем передать инфекцию здоровому. После появления на коже следа от укуса клопа лучше всего обратиться за помощью к врачу.