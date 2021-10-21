Дежурные группы организуют в детсадах на время нерабочих дней

В детских садах на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября организуют дежурные группы. Информация об этом появилась в Теlеgrаm-канале Минпросвещения РФ.

«Минпросвещения распорядилось на время нерабочей недели организовать в дошкольных учреждениях дежурные группы и оповестить об этом через СМИ и интернет-ресурсы родителей», — говорится в сообщении.

Также ведомство сообщило, что планирует объявить школьные каникулы с 30 октября по 7 ноября. Все дело в том, что у большинства российских школьников, которые учатся по четвертной системе, каникулы как раз попадают на нерабочие дни.

Тем не менее есть регионы, где учатся по модульной системе: пять недель учебы и потом одна неделя каникул. У них каникулы начинаются 15 ноября. Это значит, что нерабочая неделя в таком случае присоединяется к действующим каникулам. Но в этом случае школам придется корректировать образовательную программу.

В среду российский президент Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней в стране с 30 октября по 7 ноября.