Дезертира нашли в Тюмени спустя 15 лет после побега из армии. Мать думала, что он умер

В Тюмени нашли дезертира, который сбежал со срочной службы 15 лет назад. Все это время он жил случайными заработками и не давал о себе знать даже родным.

«35-летний Евгений Южанин — уроженец Магадана. Установлено, что с момента оставления воинской части в 2004 году он проживал на территории Тюменской и Свердловской областей. Все это время он жил на случайные заработки. Все это время — более 15 лет — его родные не знали, где он находится. О том, что мужчина найден, матери и тете сообщил следователь», — рассказали сайту 72.ru в военном следственном отделе СКР по Тюменскому гарнизону ЦВО.

Следователи рассказали, что в отношении Южанина прекратили уголовное дело, хотя уважительных причин для самовольного оставления части у него не было.

После того как мужчину нашли, к нему приехали мать и тетя. Женщины думали, что Южанин давно умер.

В СКР рассказали, что местонахождение еще трех бывших солдат пока не установлено. Двух из них ищут с 1992 и 1996 годов. Еще один беглец — 33-летний Нуркали Габдулинов. Кроме самовольного оставления части, ему вменяют грабеж, изнасилование, принуждение потерпевшего к даче ложных показаний. Он покинул службу 13 лет назад.

Следователи напомнили, что, если сбежавшие солдаты сами объявятся, им зачтут это как смягчающее обстоятельство.