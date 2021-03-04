Девушку-сироту в Крыму выписали из больницы после родов с разошедшимися швами. СК начал проверку

В Крыму 20-летней Екатерине Копаненко две недели после сложных родов отказывали в медпомощи. Девушку после кесарева сечения выписали с разошедшимися швами, которые впоследствии загноились.

Екатерина родила мальчика в роддоме Джанкоя 13 января. Роды были сложные, ребенка вытаскивали за голову щипцами, женщине сделали кесарево сечение. Ребенок оказался на аппарате ИВЛ с отеком мозга, он может остаться инвалидом. Саму девушку выписали домой с разошедшимися швами. Через несколько дней у нее поднялась температура и она обратилась в джанкойскую Центральную больницу, где врач после каждого обращения смазывал ей швы йодом и отправлял домой. Назначение в Симферополь ей отказались выписывать.

Волонтер движения «Мы вместе» Наталья Дербина, благодаря которой история дошла до СК, в беседе с РИА «Новости» рассказала, что Екатерина потеряла маму в 16 лет, ее и брата воспитывала бабушка. Их тоже нет в живых. Девушку она знает несколько лет. Бороться с бездействием врачей помогала Наталья. После того, как на ее глазах молодой маме лишь промыли шов и установили дренаж, волонтер обратилась за помощью к знакомой из Красногвардейского роддома. Медик оперативно оказала девушке помощь и не взяла денег, однако заключение на госпитализацию она не смогла выписать. Врач отметила, что Екатерине йодом сделали только хуже. Врачи сожгли девушке кожу на животе.

Добиться помощи от Центральной больницы получилось лишь после публикации в социальных сетях. Девушку через сорок минут госпитализировали в роддом Джанкоя, а на следующее утро перевезли в Симферополь, в Республиканскую больницу имени Семашко.

История Кати дошла до министра здравоохранения республики Александра Остапенко и главы Крыма Сергея Аксенова. В пресс-службе Миздрава Крыма назначили служебную проверку. Екатерину госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу им. Н. А. Семашко в Симферополе в удовлетворительном состоянии.

«03 марта ее осмотрел главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства, главный внештатный терапевт Министерства — заместитель главного врача РКБ им. Н. А. Семашко, а также заведующий гинекологическим отделением РКБ им. Н. А. Семашко», — сообщили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что ребенок лежит в Республиканской детской клинической больнице в удовлетворительном состоянии, его готовят к выписке.

Историей заинтересовались в Следственном комитете после публикации в социальных сетях. Глава регионального ведомства Владимир Терентьев организовал проверку информации.

«В СК по Республике Крым и городу Севастополю организована процессуальная проверка по публикации из социальных сетей. В ходе мониторинга интернет-пространства в группе волонтерского движения Крыма был выявлен пост, в котором сообщается об оказании ненадлежащей медицинской помощи жительнице Джанкойского района из числа сирот при принятии у нее родов и ее новорожденному ребенку», — сообщили «360» в СК.