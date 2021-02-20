Девушку-подростка наградили за спасение двух тонущих мужчин

Глава Тюменской области Александр Моор наградил девушку-подростка знаком отличия региона «За мужественный поступок» за спасение двух тонущих мужчин, написал сайт URA.ru со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Восьмиклассница вспомнила, как прошлым летом спасла жизни местным жителям.

«Мы сидели с мамой на берегу. Вдруг услышали крики двух мужчин. Я взяла круг и поплыла к ним, я не осознавала, что происходит. Боялась, что сейчас они утонут», — отметила школьница.

По ее словам, на берегу были и другие люди, но они никак не пытались помочь тонущим. Девушка доплыла до мужчин и передала им круг. С «бубликом» они смогли выбраться на сушу.