Видео: рыдающую 16-летнюю девушку насильно выдали замуж в Киргизии

Уточняется, что «торжество» состоялось 6 октября 2019 года в Таласской области. На видео рыдающая девушка под звуки национальной музыки вырывается из рук других женщин, которые пытаются передать ее жениху 1984 года рождения. Девочка 2003 года рождения еще учится в школе,

Несмотря на крики и плач подростка, ее не отпускают. При этом находящиеся в комнате смеются люди и поют.

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Пользователи в основном на русском языке осуждают происходящее, отмечая, что некоторые мужчины еще и пьяные, «стоят и радуются».

«Возбудите уголовное дело! Она еще ребенок», — пишут комментаторы.

Сейчас видеозапись проверяют правоохранительные органы, пишет РИА «Новости»

«Если бы это произошло в Таласе, здесь бы давно подняли шум. Утверждать, конечно, не можем», — отреагировала на ролик пресс-служба УВД Таласской области Киргизии.

В 2011 году киргизское правительство ввело запрет на браки с 16 лет. Теперь девушки могут выходить замуж только с 17 лет. Это было сделано из-за участившихся случаев раннего сожительства и беременности.