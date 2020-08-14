Девушку-инвалида отказались зачислять в московский вуз. Но скандал вынудил извиниться

В Сети обсуждают историю абитуриентки Дженнет Базаровой. Преподаватели отговаривали девушку от обучения в университете из-за инвалидной коляски. В итоге выяснилось, что стороны не поняли друг друга.

Девушка рассказала в своем посте в Facebook, что усиленно готовилась к экзаменам, чтобы поступить в Московский городской университет управления правительства Москвы имени Лужкова (МГУУ ПМ) на факультет «Международные отношения». Базарова отметила, что все экзамены она сдала успешно. По ее словам, сдавала она со всеми наравне и никак послаблений к ней не было.

В итоге девушку пригласили подписать договор на обучение. Но в день подписания к ней начали подходить преподаватели, пытаясь отговорить абитуриентку от обучения в их вузе, причина — университет не готов принимать студента с инвалидной коляской. Девушка отмечает, что когда она проходила процедуры для поступления, своей особенности она не скрывала.

В ходе разговора с приемной комиссией <…> произнесла буквально следующее: „Наш вуз не готов видеть инвалида в числе своих студентов!“ Дженнет Базарова.

По мнению Базаровой, такая формулировка оскорбляет не только людей с инвалидностью, но и всех в принципе.

Однако представители вуза быстро отреагировали на пост будущей студентки. По их словам, с девушкой уже подписали договор. Об этом написал в комментариях под постом Базаровой Сергей Кашкадамов. По словам Кашкадамова, абитуриентка неправильно поняла ответ преподавателя. Оказалось, что в университете нет специальных бюджетных мест для инвалидов. Именно это имел в виду тот, кто общался с ней.