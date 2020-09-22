Девушки устроили TikTok-танцы у Вечного огня в Кирове. Теперь их родителей ждут в полиции

В Кирове девушки станцевали у Вечного огня для ролика в TikTok. Начальник ОИОС УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев сообщил «360», что родителей правонарушительниц уже ждут в отделении полиции. Пока личности девочек не установлены.

«Полиция проводит проверку информации, которая размещена в Сети. Обращаемся к девушкам и их родителям с просьбой обратиться в отдел полиции для дачи объяснений. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщил Сергей Баранцев.

В распоряжении «360» оказался тот самый ролик с танцами. Действие происходит вечером, на площади безлюдно. На кадрах видно, как две девушки пытаются станцевать тверк рядом с мемориалом, а третья снимает все на телефон.

Летом в Кирове произошел еще один случай у Вечного огня. Две девочки сушили на нем одежду. Позже выяснилось, что подростки промокли у фонтана и решили погреться у огня.