Межведомственная комиссия рекомендовала Центру подготовки космонавтов (ЦПК) зачислить кандидатами в космонавты четырех человек. В отряд в очередной раз не попала ни одна девушка, только мужчины.

Об этом сказано в сообщении, которое распространил Роскосмос.

«Межведомственная комиссия (МВК) по отбору космонавтов и их назначению в составы экипажей <…> приняла решение рекомендовать ФГБУ „НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина“ назначить на должности кандидатов в космонавты-испытатели отряда космонавтов Роскосмоса четырех человек», — сказано в сообщении.

Роскосмос уточнил, что решение уже вступило в силу 27 января. Двухлетний курс подготовки пройдут Сергей Иртуганов, Александр Колябин, Сергей Тетерятников и Арутюн Кивирян. Тренировки у будущих космонавтов начнутся в ближайшее время.

Новый отбор в отряд космонавтов стартовал еще в июне 2019 года. Изначально планировалось, что отбор закончат к октябрю, однако позже сообщили о продлении срока конкурса. Летом в ЦПК сообщили ТАСС, что получили почти две тысячи обращений по набору. Из всех претендентов на очный этап пригласили только 59 человек.