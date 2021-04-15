Девушки с азиатской внешностью пожаловались на расовую дискриминацию в Москве

Пользовательница Instagram выложила на своей странице пост с видео, на котором две женщины в московском дворе оскорбили ее и подругу по расовому признаку. Все чуть не закончилось дракой.

Девушка рассказала историю, что вместе с подругой сидела на лавочке у подъезда, когда к ним подошли эти женщины со словами «подвиньте свои рожи киргизские». По ее словам, сначала они молчали, но оскорбления посыпались дальше.

«Потом дошло до оскорблений и фраз „да мы родились в Москве“, „да вы по-любому снимаете [жилье]“, „понаехали твари, мрази“, „паспорта понакупали“», — написала девушка.

Она подчеркнула, что одна из женщин наступила на выпавшую у нее с подругой вещь, после чего завязалась потасовка. В результате девушки лишились очков. Автор поста получила удар в висок. После этого случая она обратилась к подписчикам с просьбой придать эту историю максимальной огласке и начала репостить в сториз рассказы о подобных случаях с другими людьми азиатской внешности в Москве.

Эта информация дошла до руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

«Девчонки, которые там за кадром и в кадре, они сами из Киргизии. Сидели на лавочке, подошли эти дамы и начали их обзывать матом. Есть статья для них — „Межнациональная рознь“», — заявил Бородин. По его словам, девушки пожаловались адвокату на дискриминацию.