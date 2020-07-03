Девушки из Уфы сходили в туалет в лифте жилого дома
Жительницы Уфы сходили в туалет прямо в лифте многоквартирного дома. Об этом сообщил сайт myrussia.life.
Владелец одной из квартир зашел утром в лифт и заметил, что кто-то превратил грузовой лифт в общественный туалет. Мужчина решил выяснить детали и посмотрел записи с камеры наблюдения.
Оказалось, что 29 июня, около 03:00, в лифт зашли две пьяные девушки. Они справили нужду прямо в кабине лифта. Пока одна ходила в туалет, другая нажимала на кнопку, чтобы дверь не закрылась, и лифт не уехал.