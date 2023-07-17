Общество 17 июля 2023, 18:20 Девушки из Краснодара извинились за слова о «несвоевременном теракте» на Крымском мосту Туристки из Краснодара извинились за заявление о несвоевременном ЧП на Крымском мосту РИА «Новости»

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Опубликовавшие в Сети резонансный видеоролик о несвоевременном теракте на Крымском мосту туристки из Краснодара попросили прощения за свои действия. Извинения они опубликовали в социальной сети.

Девушки признались, что сожалеют о своем поступке, а в момент записи видео еще не знали о погибших.

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«Мы ничего подобного не хотели, просто ляпнули. Сильно пожалели, когда узнали о том, что происходит. Извиняемся перед всеми, это страшно», — сказали они.

Ранее в социальных сетях и мессенджерах завирусился ролик, на котором две туристки из Краснодара пожаловались, что теракт на Крымском мосту произошел слишком несвоевременно, из-за чего они оказались вынуждены искать себе гостиницу в Тамани.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремел взрыв, украинские боевики атаковали объект двумя надводными беспилотниками. В результате ЧП погибли два человека, а также пострадал ребенок.