Девушки из Южно-Сахалинска устроила фотосет на досках для серфинга в луже. Все ради решения проблемы
Девушка призналась, что ее впечатлил сам размер «водоема», который находится на Украинской улице.
«Невозможно пройти мимо такого озера», — сказала Наталья. С просьбой о помощи к ней обратился подписчик.
Заинтересовала лужа и приехавших снимать сюжет с материка журналистов. Они взяли в аренду доски для sup-серфинга, устроив Середе и еще одной девушке фотосессию.
Активистка отметила на своей странице аккаунт губернатора Сахалинской области и даже получила ответную реакцию.
«Мне ответили на следующий день. <…> Я так поняла, что прочитали вместо „Середа“ „Серега“ и спросили: „Сергей, где именно находится лужа“», — рассказала Наталья.
Она призналась, что на самом деле ситуация далека от смешной: колеса машин на злосчастной улице полностью уходят под воду.
В администрации региона после публикации художественных снимков лужи заявили, что на следующий год запланирован капитальный ремонт. Середа уверена, что произошло это только благодаря огласке в Сети.