Девушки из Южно-Сахалинска устроила фотосет на досках для серфинга в луже. Все ради решения проблемы

Жители Южно-Сахалинска отчаялись избавиться от огромной лужи на одной из городских улиц. Чтобы привлечь внимание властей к проблеме, действовать решили нетрадиционным способом. Активист Наталья Середа рассказала «360», как появилась идея устроить в грязной воде фотосессию.

Девушка призналась, что ее впечатлил сам размер «водоема», который находится на Украинской улице.

«Невозможно пройти мимо такого озера», — сказала Наталья. С просьбой о помощи к ней обратился подписчик.

Фото: Instagram Натальи Середы

Заинтересовала лужа и приехавших снимать сюжет с материка журналистов. Они взяли в аренду доски для sup-серфинга, устроив Середе и еще одной девушке фотосессию.

Активистка отметила на своей странице аккаунт губернатора Сахалинской области и даже получила ответную реакцию.

«Мне ответили на следующий день. <…> Я так поняла, что прочитали вместо „Середа“ „Серега“ и спросили: „Сергей, где именно находится лужа“», — рассказала Наталья.

Она призналась, что на самом деле ситуация далека от смешной: колеса машин на злосчастной улице полностью уходят под воду.

В администрации региона после публикации художественных снимков лужи заявили, что на следующий год запланирован капитальный ремонт. Середа уверена, что произошло это только благодаря огласке в Сети.