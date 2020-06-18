Девушка забеременела от своего брата. Ей 15 лет

Девушка почувствовала себя плохо и обратилась за помощью к врачам. Медики провели диагностику и заявили, что пациентка находится на 26 неделе беременности.

Отец будущего ребенка — 21-летний брат подростка. Эту информацию врачи передали в полицию. Правоохранителям будущая мать рассказала, что связь между ними была по обоюдному согласию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста». По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет. Со старшего брата несовершеннолетней взята подписка о невыезде.