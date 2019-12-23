В Красноярске девушка выбежала на улицу абсолютно голой. Перед этим она оставила в торговом центре завернутого в одеяло годовалого младенца.

Бегущую по снегу местную жительницу сняли на видео очевидцы. Ролик опубликовали в Сети.

Свидетели обнаженного променада вызвали полицию. В группе «ЧП Красноярск» во «ВКонтакте» уточняется, что ребенка забрал отец — его удалось найти.

Девушке, по предварительным данным, потребовалась помощь квалифицированных специалистов — ее якобы забрали в психиатрическую клинику.

По информации портала «Красноярск Онлайн», обнаженная местная жительница упала, выронила малыша и потом снова ринулась бежать.

Как уточнил Telegram-канал «Красноярск № 1», девушка была в неадекватном состоянии.