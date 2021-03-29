Девушка устроила танцы у Вечного огня под Воронежем

В Богучаре в Воронежской области установили личность девушки, которая танцевала у Вечного огня. По предварительным данным, девушка страдает психиатрическим расстройством.

После того, как видео веселых танцев у Вечного огня попало в сеть, МВД и Следственном комитет начали проверку. Однако выяснилось, что девушка нуждается в специализированной медицинской помощи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

«Проводится процессуальная проверка, личность правонарушительницы установлена, девушка нуждается в оказании специализированной медицинской помощи», — сообщила руководитель пресс-службы.

На кадрах видно, как девушка пританцовывает на каблуках и в короткой юбке вокруг военного мемориала. Под нос она напевала какую-то песню. Дети, которые снимали девушку на видео, кричали ей, что веселиться у Вечного огня нельзя, это «не танцпол».

За последние годы участились случаи осквернения подростками памятников войны. Психологи считают, что подобный вандализм — проблема всего общества в целом и эхо 90-х годов.