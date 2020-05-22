Девушка станцевала в костюме монашки, и теперь ей угрожают

Девушка выложила свой танец в костюме монашки и теперь получает угрозы расправы. Она обратилась за помощью в полицию и на телевидение. В Сети кто-то ее защищает, а некоторые не понимают, зачем вообще надо было устраивать такое выступление.

Особо обиженные на видео начали писать в личные сообщения и угрожать блогерше. Девушка, недолго думая, написала заявление в полицию и обратилась за помощью на телевидение.

Источник фото: Instagram

«Я хочу попасть на программу „Пусть говорят“, чтобы максимально защитить себя, уберечь и публично объяснить, что я не хотела оскорбить никого этим видео», — заявила она в своем аккаунте.

Фотографии и видео танца блогерша выложила в TikTok и Instagram еще 14 мая. Она написала, что не насмехается над религией, тем более что «куча фильмов снято на эту тему».

Подписчики прокомментировали пост фразами «Это все ужасно выглядит», «Выражением „Не судите, да не судимы будете“ легко оправдать свои грехи». А некоторым танец понравился, и они попросили выложить полную версию видео.