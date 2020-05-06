Девушка спасла и вылечила от наркозависимости бомжа

В грязном и оборванном бомже девушка узнала своего друга детства Патрика Хингу. Он с молодых лет начал употреблять наркотики. Парень ушел из дома и жил на улице, как бомж. Уанья Муаура, увидев его, решила помочь.

Каждый день она приносила ему еду и общалась. Вокруг все смеялись над ней, написал «Царьград». Девушка признавалась: ее даже называли «мамой сумасшедшего».

Она не бросила друга. Отправила его в реабилитационный центр, а позже предложила создать совместный бизнес. Делает девушка это ради него — чтобы он мог вернуться к нормальной жизни. Теперь Патрик не перестает благодарить Бога и свою одноклассницу.